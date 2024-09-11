За словами Кадрі Сімсон, частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася з 45% у 2021 році до 18% у червні 2024 року.

Частка російського газу в імпорті країн Європейського Союзу різко знизилася за час війни Росії проти України, таким чином ЄС готовий повністю відмовитися від постачання "блакитного палива" з РФ. Про це заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася з 45% у 2021 році до 18% у червні 2024 року, водночас імпорт від таких партнерів, як Норвегія та США, збільшився.

"Ми більше не перебуваємо під владою трубопроводів Путіна, і ми продовжуємо підтримувати наших українських партнерів напередодні наближення зими", – сказала єврокомісарка. Відео дня

При цьому вона підкреслила, що європейські компанії мають право використати українську газову інфраструктуру, оскільки на це немає санкцій і є інтерес з української сторони.

Транзит російського газу до Європи через Україну - останні новини

Днями стало відомо, що Азербайджан домовляється з Кремлем про постачання російського газу через Україну. Як повідомив президент цієї країни Ільхам Алієв, "ми перебуваємо в контакті з обома країнами і бачимо, що є ґрунт для серйозного просування".

Раніше УНІАН повідомляв, що у Чехії вигадали альтернативу напередодні зупинки транзиту російського газу через Україну. Як повідомив міністр промисловості й торгівлі цієї країни Йозеф Сікела, Чехія має достатню потужність газової мережі для зменшення залежності від російських енергоресурсів.

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