Графіки погодинних відключень будуть подовжені з трьох до п’яти годин.

На Харківщині сьогодні збільшать інтервали відключень світла через проведення ремонтних робіт в об'єднаній енергосистемі України. Про це повідомляє "Харківобленерго".

"Сьогодні, 2 травня, графіки погодинних відключень у Харкові та Харківській області будуть подовжені з трьох до п'яти годин. Це пов'язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в об'єднаній енергосистемі України", - йдеться у повідомленні.

В компанії також зазначили, що через ремонтні роботи, які зараз ідуть в Харківській області, можуть виникати більш тривалі відключення електроенергії, ніж анонсовано.

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"Енергетики намагаються працювати якомога швидше, але обсяги робіт досить масштабні. До того ж, під час повітряних тривог персонал має залишати об'єкти, на яких ідуть ремонти, через питання безпеки, і це також подовжує час виконання аварійно-відновлювальних робіт", - пояснили в "Харківобленерго".

Росіяни намагаються знищити енергосистему України

Весною Росія посилила атаки на енергетичні об’єкти України.

Під час масованого ракетного удару 22 березня війська РФ влучили у Дніпровську ГЕС, зупинивши її роботу. 11 квітня окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС у Київській області.

Серйозні проблеми з енергозабезпеченням виникли у Харкові та області. 22 березня росіяни цілеспрямовано били по енергетичній інфраструктурі міста та вивели її з ладу. У зв’язку з цим були запроваджені графіки відключень світла.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що внаслідок обстрілів російських окупаційних військ було пошкоджено половину енергетичної інфраструктури України.

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