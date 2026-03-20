США терміново стягують кораблі з тисячами морпіхів для можливої висадки в Ірані, – Newsmax

США екстрено нарощують військову присутність у регіоні на тлі напруження з Іраном та пожежі на одному з авіаносців.

Сполучені Штати різко прискорили перекидання додаткових сил на Близький Схід на тлі загострення протистояння з Іраном. Йдеться про тисячі морських піхотинців, моряків і одразу кілька десантних кораблів, здатних вести бойові дії та проводити висадки на узбережжі, передає Newsmax з посиланням на чотирьох неназваних американських високопосадовців.

За даними джерел, десантна група на чолі з USS Boxer та 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти вирушають із Західного узбережжя США раніше запланованого терміну. До складу групи входять також USS Portland і USS Comstock.

На борту цих кораблів перебуває близько 2500 морських піхотинців, а загальна кількість розгорнутих сил може сягнути приблизно 4000 військових. Вони оснащені винищувачами F-35, ракетним озброєнням та десантною технікою для проведення наземних операцій.

Очікується, що група пройде через Індо-Тихоокеанський регіон і попрямує безпосередньо до Близького Сходу, де вже діє десантний корабель USS Tripoli. До нього найближчим часом також може приєднатися USS New Orleans.

Кораблі такого класу здатні не лише транспортувати війська, а й забезпечувати їхню підтримку з повітря. На їхньому озброєнні – винищувачі F-35 Lightning, AV-8 Harrier, конвертоплани Osprey та ударні гелікоптери різних типів.

Загалом шість десантних кораблів можуть додати до 8000 американських військових у регіоні, включаючи до 5000 морських піхотинців. Частина сил уже змінила графіки відпусток, щоб пришвидшити розгортання.

Паралельно відомо, що USS San Diego залишиться в Тихому океані для технічного обслуговування, тоді як USS Rushmore може приєднатися до угруповання на Близькому Сході.

Це масштабне посилення відбувається на тлі чуток про можливі дії США щодо стратегічно важливих іранських островів, які мають ключове значення для нафтової інфраструктури Тегерана.

Ситуацію додатково ускладнює те, що авіаносець USS Gerald R. Ford був змушений залишити регіон для ремонту після пожежі на борту, що частково знизило присутність США і могло стати причиною термінового перекидання нових сил.

Що передувало

Нагадаємо, днями Reuters повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відправки тисяч американських військовослужбовців на Близький Схід для посилення своєї війни проти Ірану.

Один із варіантів передбачає забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку, і ця місія буде виконана в основному за допомогою військово-повітряних і військово-морських сил, повідомили джерела. Але забезпечення безпеки протоки може також означати розгортання американських військ на іранському узбережжі.

