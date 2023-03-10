Через ремонтні роботи жителі Суворівського району будуть без світла до 17 години.

Жителі Одещини знову зі світлом після пошкоджень об’єктів енергетики російськими ракетами, проте у пікові години можливе застосування стабілізаційних відключень, повідомляє ДТЕК у Telegram.

"Фахівці ДТЕК працювали всю ніч, щоб полагодити високовольтне обладнання, яке живить Одесу та Одеський район. Вранці роботи закінчились і енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Проте сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання планується повернути орієнтовно о 17 години.

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В компанії повідомили, що через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання на Одещині можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження. Графіки стабілізаційних відключень можна знайти на сайті "ДТЕК Одеські електромережі".

Масований удар по Україні 9 березня - наслідки для Одещини

У ніч на 9 березня внаслідок ворожого ракетного удару в Одеській області було пошкоджено декілька ліній електропередачі та опора.

В небі над Одещиною було знищено шість ворожих ракет та ударний безпілотник.

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