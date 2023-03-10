Жителі Одещини знову зі світлом після пошкоджень об’єктів енергетики російськими ракетами, проте у пікові години можливе застосування стабілізаційних відключень, повідомляє ДТЕК у Telegram.
"Фахівці ДТЕК працювали всю ніч, щоб полагодити високовольтне обладнання, яке живить Одесу та Одеський район. Вранці роботи закінчились і енергетики змогли забезпечити світлом всіх жителів Одеської області", - йдеться у повідомленні.
Проте сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання планується повернути орієнтовно о 17 години.
В компанії повідомили, що через пошкодження внаслідок обстрілів обладнання на Одещині можуть бути стабілізаційні відключення у пікові години навантаження. Графіки стабілізаційних відключень можна знайти на сайті "ДТЕК Одеські електромережі".
Масований удар по Україні 9 березня - наслідки для Одещини
У ніч на 9 березня внаслідок ворожого ракетного удару в Одеській області було пошкоджено декілька ліній електропередачі та опора.
В небі над Одещиною було знищено шість ворожих ракет та ударний безпілотник.