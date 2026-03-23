Війна з Іраном стає для США тим, чим вторгнення в Україну виявилося для Росії, - FP

Сполучені Штати та Ізраїль діють за звичною логікою у війні з Іраном. Тель-Авів і Вашингтон упевнені, що тривалі удари, усунення керівництва та тиск на інфраструктуру можуть призвести до швидкого політичного колапсу. Натомість Іран дає зрозуміти, що готується до тривалої боротьби.

І розвиток подій на Близькому Сході чимось нагадує війну, яку Росія веде проти України, пише Foreign Policy. Зазначається, що небезпека полягає не просто в ескалації, а в прорахунках з плином часу.

"У лютому 2022 року Росія вторглася в Україну, очікуючи короткої війни. Натомість вона зіткнулася з державою, здатною витримати початковий удар, пристосуватися до тривалого тиску та продовжити конфлікт набагато довше, ніж передбачалося спочатку. Результатом стало не лише виснажливе військове протистояння, а й глобальні економічні потрясіння, особливо на енергетичних ринках. Подібна динаміка може зараз виникати на Близькому Сході", – йдеться в матеріалі.

Тактика США та Ізраїлю може не спрацювати

В результаті ударів ізраїльських і американських сил було ліквідовано кількох високопоставлених представників іранських силових структур. Та справа в тому, що іранська система побудована на перехресних ланцюгах командування, а повноваження розподілені, дублюються і, за необхідності, швидко перерозподіляються. Тому усунення окремих осіб, навіть на вищих рівнях, не обов’язково призводить до паралічу держави, пояснює автор.

Видання зазначає, що стратегія, яку зараз реалізують США та Ізраїль, може призвести до політичних поступок. Однак існує імовірність, що такий підхід навпаки зміцнить готовність Ірану до тривалої війни.

Війна на Близькому Сході впливає на весь світ

Наслідки війни на Близькому Сході вже виходять далеко за межі регіону. Це впливає на енергопостачання Європи. Водночас Росія, попри масштабні санкції, знову набуває стратегічного значення як альтернативний постачальник енергоресурсів.

Автор провів аналогію з війною, яку РФ веде проти України.

"Війна Росії в Україні не обмежилася лише полем бою. Вона трансформувала світові енергетичні ринки, змінила політичні альянси та спричинила витрати далеко за межами безпосередньої зони конфлікту. Те, що почалося як регіональна війна, перетворилося на глобальну економічну подію. Тривала війна за участю Ірану може розвиватися за подібним сценарієм", – пояснює видання.

Однак Іран чітко заявив, що не зацікавлений у припиненні вогню, і це принципово відрізняє конфлікт від подій в Україні. Якщо припинення вогню передбачає паузу, тимчасове зупинення бойових дій, яке можна скасувати, то кінцева війна Ірану є набагато складнішою – всеосяжне врегулювання на багатьох фронтах.

Оскільки конфлікт вже охоплює Ірак, Ліван, Ємен та інші регіони, для деескалації необхідна узгодженість дій численних учасників. Та кожен з них переслідує власні інтереси. І така ситуація підсилює логіку тривалості конфлікту, і сам час стає частиною стратегії – ставку роблять на те, що чим довший конфлікт, тим легше буде переконати сторони піти на всеосяжне припинення вогню.

"Ця динаміка нагадує події в Україні, де з часом розширювалися визначення перемоги та безпеки, а простір для компромісу відповідно звужувався. Результатом є розширення розриву між тим, що є військово досяжним у короткостроковій перспективі, та тим, що політично визначається як прийнятний кінцевий стан", – йдеться в матеріалі.

Ризик не в ескалації війни, а в її затягуванні

Система в Ірані не стоїть на межі краху, а навпаки – готується до протистояння. Тож більший ризик полягає не в ескалації, а саме в затягуванні конфлікту. втор зауважив, що події на Близькому Сході не повторюватимуть ситуацію в Україні через різну географію, союзників тощо. Однак він може мати спільну визначальну рису: перехід від очікуваної швидкості до тривалих бойових дій.

"У цій реальності, як стверджує експерт з Ірану Мохаммад Алі Шабані, головне питання полягає вже не в тому, яка сторона може завдати найсильнішого удару, а в тому, яка сторона зможе витримати найдовше – і скільки навантаження зможе витримати глобальна система, перш ніж вона теж стане частиною конфлікту. Ось у чому полягає новий ризик: не просто більша війна, а довша", – резюмує автор.

Війна на Близькому Сході – інші новини

Видання The Economist пише, що у американського лідера Дональда Трампа є 4 варіанти щодо подальшого розвитку подій у війні з Іраном. Але жоден з тих варіантів не гарантує Штатам перемоги.

Тим часом Трамп заявив про призупинення ударів по енергетиці Ірану на п'ять днів. За його словами, США та Іран провели продуктивні переговори. Примітно, що Тегеран цю інформацію заперечує.

