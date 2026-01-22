У Пунктах незламності можна заряджати не усе: у ДСНС пояснили, які є обмеження

Пункти незламності працюють, щоб кожен міг зігрітися, зателефонувати рідним або підзарядити гаджети, але не потужних зарядних станцій. Ресурс генераторів обмежений, тому діють певні обмеження.
Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, пріоритет номер один – це телефони, павербанки та ліхтарики.
"Ми прагнемо допомогти якомога більшій кількості людей одночасно. Заряджання потужних станцій (типу EcoFlow) – усе залежить від технічних можливостей генератора або інших резервних джерел живлення у конкретному пункті. Рішення щодо підключення потужних пристроїв ухвалює відповідальна особа на місці", - ідеться у повідомленні.
У службі пояснили, чому існують обмеження. Зокрема, зазначається, що велика станція (орієнтовною потужністю 1-1,2 кВт і більше) може спричинити перевантаження електрогенеруючого обладнання, через що без можливості зарядити гаджети залишаться всі.
"Наразі немає окремого закону чи регламенту, який би чітко обмежував потужність пристроїв у ватах. Тому все залежить від потужності обладнання в конкретному пункті – чергові оцінюють ситуацію на місці, щоб енергії вистачило кожному", - пояснили в ДСНС.
Відключення світла в Києві - останні новини
У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Однак фахівці розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти до "жорстких, але прогнозованих графіків". На цей режим мають вийти вже найближчими днями.
Водночас, у столиці вдалося частково стабілізувати роботу теплогенерації. Комунальні служби роблять для цього все можливе. На критичних точках міста задіяні 124 генератора різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях.