У Пунктах незламності можна заряджати не усе: у ДСНС пояснили, які є обмеження

Велика станція може спричинити перевантаження обладнання.

Пункти незламності працюють, щоб кожен міг зігрітися, зателефонувати рідним або підзарядити гаджети, але не потужних зарядних станцій. Ресурс генераторів обмежений, тому діють певні обмеження.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, пріоритет номер один – це телефони, павербанки та ліхтарики.

"Ми прагнемо допомогти якомога більшій кількості людей одночасно. Заряджання потужних станцій (типу EcoFlow) – усе залежить від технічних можливостей генератора або інших резервних джерел живлення у конкретному пункті. Рішення щодо підключення потужних пристроїв ухвалює відповідальна особа на місці", - ідеться у повідомленні.

У службі пояснили, чому існують обмеження. Зокрема, зазначається, що велика станція (орієнтовною потужністю 1-1,2 кВт і більше) може спричинити перевантаження електрогенеруючого обладнання, через що без можливості зарядити гаджети залишаться всі.

"Наразі немає окремого закону чи регламенту, який би чітко обмежував потужність пристроїв у ватах. Тому все залежить від потужності обладнання в конкретному пункті – чергові оцінюють ситуацію на місці, щоб енергії вистачило кожному", - пояснили в ДСНС.

Відключення світла в Києві - останні новини

У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Однак фахівці розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти до "жорстких, але прогнозованих графіків". На цей режим мають вийти вже найближчими днями.

Водночас, у столиці вдалося частково стабілізувати роботу теплогенерації. Комунальні служби роблять для цього все можливе. На критичних точках міста задіяні 124 генератора різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях.

