Київ перейде до жорстких графіків відключень: міністр енергетики розкрив деталі

Крім того, у Києві частково вдалося стабілізувати роботу теплогенерації.

У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Однак фахівці розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти до "жорстких, але прогнозованих графіків".

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі. Він додав, що на цей режим мають вийти вже найближчими днями.

"Над відновленням світла та тепла упродовж дня працювало 160 бригад. У нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади. Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", – розповів Шмигаль.

Він також прокоментував питання з опаленням. За словами міністра, у Києві вдалося частково стабілізувати роботу теплогенерації. Без опалення в столиці зараз залишається 3261 будинок.

"Чітке завдання: протягом завтрашнього дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять для цього все можливе. На критичних точках міста задіяні 124 генератора різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають", – резюмував міністр енергетики.

Ситуація в енергосистемі України

Внаслідок постійних атак російських окупаційних військ по енергетичній інфраструктурі України, ситуація в енергетиці доволі складна. По всій країні діють відключення світла – у певних регіонах екстрені, тобто графіки не діють.

У Києві, окрім проблем зі світлом, деякі будинки вже понад 10 днів без опалення. Через морози почало розривати труби.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що киянам поступово починають повертати тепло в оселі. Масово його почнуть подавати вже цієї ночі. Загалом планують вкластися у дві доби.

