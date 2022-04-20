Україна ставить перед ЄС завдання з припинення фінансування каральної машини, армії, державного апарату та пропаганди Росії.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак зазначає, що Україна стала лідером процесу введення санкцій проти російських енергоносіїв.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Термінова новина. Україна стала лідером процесу введення санкцій проти російських енергоносіїв, ми зробили дуже важливу і якісну роботу. Це озвучується вперше", - зазначив Єрмак.

Він зазначив, що сьогодні Україна скористалася можливістю президентства в Європейському енергетичному співтоваристві, яке наша країна отримала на 2022 рік і формально внесла в цю організацію пропозицію про введення заборони на покупку, імпорт, передачу та транспортування енергетичних товарів, що походять, виробляються або переробляються в Росії.

Йдеться про всю нафту і нафтопродукти, вугілля та інші види твердого палива, зріджений природний газ, підкреслив керівник ОП.

"Ми з командою в режимі 24/7 шукаємо механізми економічного тиску на РФ і знаходимо їх", - сказав він.

Так, за словами Єрмака, тепер Європейське енергетичне співтовариство на основі пропозиції України має ухвалити рішення, адресоване всім сторонам.

Керівник ОП зазначив, що Енергоспівтовариство - це міжнародна організація, що включає в себе всі країни Європейського Союзу і ще 9 країн.

"Україна ставить перед ЄС і таким країнами як Грузія та Сербія амбітне, але цілком реалістичне завдання з припинення фінансування каральної машини, армії, державного апарату, пропаганди Росії - всього того, що забезпечує агресивні дії цієї держави, включаючи війну в Україні. Росія має бути позбавлена ресурсів на війну - економічно розтрощена. Ми досягнемо своєї мети", - підсумував Єрмак.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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