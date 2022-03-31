Це має сприяти додатковій безпеці українських АЕС та продемонструє відкритість України у таких важливих питаннях.

Україна запропонувала Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ), щоб співробітники організації перебували безпосередньо на українських атомних електростанціях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

"Україна веде переговори з МАГАТЕ, щоб співробітники організації перебували на українських атомних електростанціях. Це має сприяти додатковій безпеці наших АЕС і продемонструє відкритість України в таких важливих питаннях", - сказав він.

Також прем'єр додав, що є домовленість про отримання різного обладнання для ядерних об'єктів у вигляді міжнародної допомоги.

Ситуація на українських АЕС:

В ході широкомасштабного вторгнення в Україну російські загарбники взяли під контроль два атомні об'єкти - Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС вони захопили в перший день вторгнення - 24 лютого, а Запорізьку АЕС - 4 березня.

Серед іншого, російські військові розграбували та знищили новітню центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро.

Україна просить МАГАТЕ посприяти виведенню окупаційних військ з територій АЕС.

Також Україна вимагає від Ради Безпеки ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС і введення туди спеціальної місії ООН.

За даними Міністерства оборони України станом на 12:00 30 березня, окупанти стягують свої війська з Київської області в район Чорнобильської АЕС, об'єкта "укриття" і Зону відчуження в цілому.

Війна проти України: