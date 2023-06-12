Загалом підозру повідомлено вже 15 особам.

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка, якого разом з іншими особами викрито на протиправній діяльності. Внаслідок незаконних дій, державний банк зазнав збитків у розмірі понад 206 млн грн.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 9 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП про дозвіл на спецрозслідування.

"Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства", - зазначають у САП.

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На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 15 особам.

Досудове розслідування триває.

Справа проти екс-голови Нацбанку Кирила Шевченка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2022 р. у САП заявили про викриття детективами НАБУ протиправної діяльності службових осіб державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до багатомільйонних збитків.

Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання коштів.

Колишньому голові НБУ Кирилу Шевченку та ще кільком іншим посадовцям "Укргазбанку" заочно повідомили про підозри 6 жовтня 2022 р. 24 жовтня НАБУ оголосило у розшук Шевченка і ще двох осіб, які ігнорували виклики до слідчого.

8 грудня 2022 р. суд заочно арештував колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка у рамках кримінального провадження, що стосувалось не періоду його головування в Нацбанку, а керівництва "Укргазбанком".

14 лютого 2023 детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозри ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної екс-головою правління АБ "Укргазбанк" Шевченком.

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