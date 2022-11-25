Колишній можновладець живе в будинку, де колись мешкав віденський заможний клас.

Колишній очільний Національного банку України Кирило Шевченко, якого оголосили в міжнародний розшук, облаштувався у Відні. Він мешкає в елітному будинку.

Як йдеться у розслідуванні "Української правди", Шевченко помітили у компанії екс-заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук. Крім того, у ЗМІ з'явилося фото Шевченка з колишнім депутатом Олександром Грановським.

Шевчено живе у розкішному будинку, де колись мешкав віденський заможний клас. На першому поверсі є власний спа-салон, великий басейн, а також фітнес-центр. Багато часу розшукуваний екс-чиновник проводить вдома.

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"Протягом декількох днів ми під'їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинка іноді горить світло", - зазначають автори розслідування.

Відставка і справа Шевченка

16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Шевченка головою Національного банку, який з 2015 до 2020 року був головою правління "Укргазбанку".

4 жовтня 2022 року Шевченко заявив, що подавав у відставку з посади голови НБУ за станом здоров'я.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови Національного банку.

6 жовтня 2022 року голові НБУ Шевченку повідомили про підозру. Факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а відносяться до періоду його роботи в АБ "Укргазбанк".

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