На допомогу Росії прийшла одна з країн ЄС: 'тіньовий флот' поповнився новими танкерами

Судновласники спокусилися рекордною вартістю перевезення російської нафти.

Дві грецькі компанії, на тлі рекордного підвищення ставок фрахту, погодилися перевозити російську нафту на трьох нових танкерах, повідомляє Bloomberg.

Журналісти звернули увагу на те, що, зазвичай, російську нафту перевозять на кораблях, які вже доживають віку. Водночас видання зазначає, що санкції США проти "Лукойла" та "Роснефти", а також обмеження Заходу стосовно танкерів "тіньового флоту" зменшили перелік бажаючих транспортувати "чорне зорлото" з Росії. Bloomberg вважає, що чимало судновласників бояться потрапити під західні обмеження.

Видання з посиланням на дані компанії Vortexa зазначає, що для транспортування російської сировини бракує танкерів. Це вже призвело до зростання вартості її перевезення. За даними міжнародної цінової агенції Argus Media, у грудні 2025 року вартість перевезення нафти з РФ зросла до дворічного максимуму.

Відео дня

"Середня ставка за транспортування російської нафти Urals з порту Приморськ до західного узбережжя Індії в кінці грудня зросла до понад 60 доларів за тонну – найвищого рівня за останні два роки. Для порівняння: на початку минулого року вартість фрахту становила близько 25 доларів за тонну", - зазначають журналісти.

Рекордні ставки перевезення російської нафти, за даними Bloomberg, стимулювали дві грецькі компанії Dynacom Tankers Management Ltd. та Capital Ship Management Corp. Вони вирішили підзаробити на перевезенні російської нафти, вартість якої впала нижче за встановлену в ЄС стелю цін. Для перевезення московського "чорного золота" будуть використовувати нові танкери.

Санкції проти Росії - останні новини

Росія з початку повномасштабного вторгнення створила тіньовий флот, що, за даними центру протидії дезінформації, налічує понад тисячу кораблів для продажу нафти в обхід західних санкцій. ЄС та США періодично вносять такі кораблі до санкційних списків, але Росія все ж таки має можливість використовувати "тіньовий флот".

Втім, 22 жовтня США оголосили про запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти", що як вважає Bloomberg, зменшило перелік бажаючих долучатися до "тіньового флоту".

Через американські обмеження РФ була змушена суттєво знижувати вартість на свою нафту. У грудні середня вартість російської нафти вперше за 5 років опустилася нижче 40 доларів за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: