Примітно, що не все американське обладнання сумісне з українською енергосистемою.

США по всьому світу шукають джерела поставок енергетичного обладнання Україні, щоб допомогти відновити енергосистемe країни після російських атак.

На цьому тижні адміністрація Джо Байдена відправила до Києва першу партію енергетичного обладнання вартістю $53 млн, про яку було оголошено в листопаді, повідомили джерела Rеuters в Білому домі.

Видання зазначило, що вартість цього обладнання на відкритому ринку, ймовірно, вища, оскільки виробники поставили багато товарів за собівартістю і оплатили транспортні витрати.

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"Вони були дійсно відкриті для співпраці", - сказав представник міністерства енергетики, коментуючи роботу постачальників.

При цьому він зазначив, що не все американське обладнання сумісне з українською енергосистемою.

"Деяке обладнання не можна просто підключити і використовувати в Україні, тому нам потрібно подивитися, що є в наявності і що буде працювати", – заявило джерело на умовах анонімності.

Україна надала США список потреб енергосистеми.

"На жаль, поки російські атаки не припиняться, нам доведеться займатися латанням системи і постійно її піднімати", – сказало джерело.

Видання зазначило, що координують закупівлі та поставки обладнання Держдепартамент, Міністерства енергетики і оборони, Агентство США з міжнародного розвитку, Білий дім і уряд України, повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Він підкреслив, що російські військові зіткнулися з труднощами на полі бою, тому РФ атакує інфраструктуру, щоб принести війну в будинки українців. За його словами, як тільки невідкладні потреби України будуть задоволені, США зосередяться на більш довгострокових зусиллях з відновлення української енергомережі.

Удари по енергосистемі України

З початку жовтня РФ здійснила сім атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Остання атака була здійснена 23 листопада. У цей день РФ випустила близько 70 крилатих ракет, 51 з них були збиті. Ракети влучили по ряду енергооб'єктів, викликавши блекаут.

Тільки наприкінці минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужностей зберігається.

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