'Ніхто не зміг його показати': Трамп зробив цікаву заяву про нового лідера Ірану

Трамп сумнівається, що Моджтамба Хаменеї живий.

Президент США Дональд Трамп висловив сумнів у тому, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ще живий.

"Я не знаю, чи він взагалі живий. Поки що ніхто не зміг його показати… Я чув, що його немає серед живих. Якщо він живий, то йому слід зробити щось дуже розумне для своєї країни, а саме – здатися", – заявив Трамп.

Він також додав, що в Ірані "є люди, які живі і могли б стати великими лідерами для майбутнього країни".

Новий верховний лідер Ірану

Корпус вартових ісламської революції Ірану висунув кандидатуру Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером, вважаючи його більш поступливою версією свого батька, який підтримуватиме їхню жорстку політику. Вибір Хаменеї може призвести до більш агресивної позиції за кордоном і посилення внутрішніх репресій

Водночас, за даними ЗМІ, Хаменеї поки що не з'являється на публіці, оскільки отримав легкі поранення в результаті спільної операції США та Ізраїлю.

12 березня було опубліковано перше звернення Моджтаби Хаменеї, в якому він заявив, що Ормузька протока має залишатися закритою, і дав зрозуміти, що не відступить у війні на Близькому Сході.

При цьому сам Хаменеї так і не з'явився, його письмову заяву зачитав ведучий державного телебачення.

