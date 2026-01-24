У чотирьох областях запровадили аварійні відключення: де найважче зі світлом

Як пояснили в "Укренерго", аварійні відключення запроваджені через складну ситуацію в енергетиці внаслідок російських обстрілів.

В кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії, повідомляє "Укренерго"

Як зазначили у компанії рішення ухвалено через "складну ситуацію в енергетиці внаслідок російських обстрілів".

Зокрема, аварійні відключення світла запроваджено на Полтавщині з 9:17. Як пояснили у "Полтаваобленерго", до такого кроку енергетики вдалися через наслідки російських атак на об`єкти енергетики.

Також тимчасово без стабільних графіків відключення світла житиме і Черкащина. За даними "Черкасиобленерго", аварійні відключення світла в Черкасах та області запроваджено з 9:11 через наслідки попередніх ракетно-дронових атак.

Аварійні відключення світла вчергове повернулися і на Харківщину. Як пояснили у "Харківобленерго", їх запроваджено для стабілізації ситуації в енергомережі.

При цьому в регіоні, паралельно, продовжують діяти і графіки погодинних відключень.

Крім цього без графіків відключень світла тимчасово житиме і Житомирщина. У "Житомиробленерго" нагадали, що на час дії аварійних відключень світла графіки погодинних відключень не діють.

Екстрені відключення електроенергії не полишають Київ та Київщину. Відповідно графіки відключень світла не діють.

Без стабільних графіків відключень залишається і частина Одещини. Як пояснили у ДТЕК "Одеські електромережі", в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області діють екстрені, тобто аварійні відключення не за графіком.

Оновлено о 10:59. Як зазначили в Міненерго, внаслідок атаки РФ в ніч проти 24 січня є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - додали в енергетичному відомстві.

У більшості ж регіонів України, за даними енергетичного відомства, діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

У ДТЕК "Київські електромережі" уточнили, що, внаслідок нічної атаки РФ 88 тисяч родин тимчасово без світла

Нічна атака РФ

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 24 січня, РФ знову масовано вгатила дронами та ракетами по Україні. За словами президента України Володимира Зеленського, ворог запустив 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ворожим ударом були Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина.

Внаслідок ворожої атаки майже половина Києва знову без тепла, а зелена гілка метро працює в обмеженому режимі. Також у столиці є перебої з водопостачанням.

