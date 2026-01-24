Понад 370 дронів та 21 ракета: Зеленський розкрив деталі масованої нічної атаки РФ

У Києві та області головною мішенню для росіян була енергетика.

Росіяни вночі вкотре атакували Україну, запустивши 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів, під ворожим ударом були Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, коментуючи нічну ворожу атаку.

Як зазначив президент, у Харкові пошкоджено пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки, відомо про десятки поранених, серед них є дитина.

У Києві та області головною мішенню для росіян була енергетика. Також відомо про одну загиблу людину.

Президент також наголосив на важливості поставок ППО, щоб Україна могла відповідати на ці удари, зокрема, домовленостей, досягнутих у Давосі.

"Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з президентом Трампом у Давосі щодо ППО", - наголосив президент.