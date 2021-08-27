Голова "Нафтогазу" вважає, що "Газпром" має розблокувати доступ до української ГТС для європейських компаній та експортерів.

Російський газопровід "Північний потік-2" не запрацює, якщо "Газпром" не розблокує доступ до української ГТС інших компаній.

Про це голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Газпром" має розблокувати доступ до української газотранспортної системи не тільки для "Роснефть", а і для європейських компаній та для експортерів з Центральної Азії. Інакше "Північний потік-2" ніколи не має бути сертифікований і ніколи не має запрацювати в комерційному режимі", - вважає він.

Вітренко зазначив, що якщо доступ інших компаній буде забезпечено тільки до "Північного потоку-2", а до інших газопроводів з Росії до Європи, зокрема через Україну, "Газпром" продовжить блокувати доступ, у цьому випадку німецький регулятор все одно не повинен сертифікувати газопровід за європейськими правилами, адже буде порушено "принцип солідарності".

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Запуск Північного потоку-2

Газопровід "Північний потік-2" не був звільнений від правила Європейського Союзу, згідно з яким власники трубопроводів повинні відрізнятися від постачальників газу для забезпечення чесної конкуренції.

Відповідне рішення ухвалив вищий регіональний суд Дюссельдорфа нещодавно.

Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені і провели процедуру анбандлінга. Це сприятиме забезпеченню чесної конкуренції на ринку і запобіганню перешкод доступу конкурентів до інфраструктури.

Отже "Газпром" має розділити компанії, які наразі управляють газопроводом.

Україна вже запропонувала свої послуги щодо управління газопроводом "Північний потік-2" у якості незалежного оператора.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

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Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Ганна Бредіхіна