Потреба країни в газі взимку становить щодоби близько 130-140 мільйонів кубометрів.

На початок жовтня Україна закачала достатньо газу для проходження опалювального сезону в умовах стандартної для останніх років теплої зими. Однак, якщо морози в січні та лютому встановляться надовго, то блакитного палива всім, скоріш за все, може не вистачити.

Такий прогноз озвучив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан. Як говориться в матеріалі УНІАН, за планом на поточний рік держкомпанія "Укргазвидобування" має добути 13,2 мільярда кубометрів газу, що становить в середньому 37 мільйонів кубів на добу.

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Якщо додати видобуток приватних компаній, то виходить загальний обсяг видобутку в розмірі 55 мільйонів кубометрів газу на добу.

В цілому потреба країни в газі взимку становить щодоби близько 130-140 мільйонів кубометрів. Побутові споживачі та виробники тепла разом споживають близько 15-16 мільярдів кубометрів газу на рік або 80-90 мільйонів кубометрів газу на добу.

Компан вважає, що сьогоднішнього обсягу газу в сховищах України має вистачити для проходження опалювального сезону, якщо не буде додаткової потреби у відборі.

"Обсягу газу в ПСГ має вистачити, якщо не настануть додаткові обставини, які призведуть до збільшення відбору газу. Низькі температури, скажімо в січні-лютому, можуть внести свої корективи, і у нас можуть виникнути добові дефіцити ресурсу в розмірі від 15 до 30 мільйонів кубів", – вважає Компан.

Експерт вважає, що для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону за будь-яких примх природи, "Нафтогазу" необхідно збільшити запаси газу в підземних газових сховищах ще на 2 мільярди кубометрів.

Скільки газу закачували раніше:

У 2020 році до початку опалювального сезону національні сховища були заповнені до максимуму – понад 28 мільярдів кубометрів.

У 2019 році в ПСГ закачали майже 22 мільярди кубів.

Контракт Угорщини з "Газпромом":

27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини.

4 жовтня 2021 року Україна призупинила закачування природний газ у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

5 жовтня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не веде переговори з Росією щодо прямих поставок газу.

Автор: Ганна Бредіхіна