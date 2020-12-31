Процес зміни постачальника газу наразі можливий дистанційно через Інтернет та у відділеннях партнерів.

Українці мають змогу вільно обрати собі постачальника газу з найвигіднішими умовами. Допомогти населенню заощадити на рахунках за газ можуть державні компанії, зокрема Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області.

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«Державні компанії для того й потрібні, щоб працювати в інтересах суспільства, створювати вигідні можливості для звичайних людей. «Нафтогаз» має чітко показати українцям, як компанія забезпечить газ дешевше», – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що вже обговорив з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим питання цін для населення.

«Попри те що країна перейшла на ринок газу і ринок диктує ціни, все-таки у «Нафтогазу» сьогодні найдешевші ціни з усіх постачальників», – розповів президент.

Як зазначили у прес-службі президента, на сьогодні в Україні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній. Залежно від постачальника та регіону, ціни на газ відрізняються суттєво. Наприклад, ціна на газ на січень 2021 року від ГК «Нафтогаз України» становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ, тоді як ціна обласних газзбутів у середньому дорівнює 9,9 грн/куб. м з ПДВ.

Приватні постачальники в різних регіонах України інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30-40% вище, ніж ГК «Нафтогаз України».

«Ми навіть знайшли одну компанію, яка пропонує на 50% більшу ціну, ніж «Нафтогаз», – зауважив глава держави.

«Нафтогаз» буде пропонувати найменші ціни на ринку. І буде боротися за зменшення ціни, попри ринок. У нас COVID-19, і людям треба допомагати», – додав він.

Зеленський також закликав представників влади на місцях роз’яснювати людям, як можна зекономити на платіжках за газ, зокрема обираючи державного постачальника, а також користуючись послугами державного Ощадбанку для зміни постачальника газу та проведення розрахунків.

Державна Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» стабільно пропонує одну з найнижчих цін на ринку. Кожен побутовий споживач газу в Україні може вільно змінити постачальника, обравши державну компанію. Це особливо важливо для тих українців, які використовують газ для опалення приватних будинків. Йдеться про понад 6 млн домогосподарств. Обравши ГК «Нафтогаз України», вже в січні кожне з таких домогосподарств у середньому може зекономити понад 600 гривень.

Процес зміни постачальника газу наразі можливий дистанційно через Інтернет та у відділеннях партнерів. Якщо споживач вирішує змінити постачальника й обрав нового, це не потребує узгодження зі старим постачальником чи заміни обладнання. Новий постачальник самостійно вирішує всі формальні питання, що пов’язані з переходом споживача до іншої компанії. При зміні постачальника газу пільги та субсидії зберігаються.

Уже з середини січня 2021 року ГК «Нафтогаз України» разом з державним Ощадбанком розширюють мережу для підключення нових клієнтів. Українці зможуть змінити постачальника газу, звернувшись до найближчого відділення Ощадбанку. Об’єднання зусиль двох державних компаній допоможе українцям заощаджувати. У порівнянні з умовами, які пропонують інші компанії, вибір ГК «Нафтогаз України» як постачальника допоможе зекономити до 40% при розрахунках за газ.

Ціни на газ в інших постачальників

Ціни інших постачальників коливаються в діапазоні від 7,39 до 10,8 гривні за кубометр.

Регіональні газопостачальні компанії (газзбути), які обслуговують дві третини побутових споживачів, у січні пропонують громадянам купити газ за ціною від 8,75 до 10,8 гривні за кубометр залежно від регіону. Таким чином, мінімальна вартість блакитного палива у газзбутів зросла на 26,8%, а максимальна на 20,5%.

Найвищу ціну на січень запропонувала компанія "Львівенергозбут" - 10,8 гривні за кубометр.

Загалом станом на 28 грудня свої січневі пропозиції опублікували 55 постачальників газу.

Що цьому передувало

Середня вартість газу в Україні для населення в грудні становить від 6,33 до 8,96 гривні за кубометр.

З 1 серпня в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

Також завершився термін дії публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) держкомпанії НАК "Нафтогаз України" для населення, але теплокомуненерго продовжать отримувати газ за регульованою "Нафтогазом" ціною.

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Автор: УНІАН