Споживання електроенергії вище, ніж у понеділок минулого тижня, тому громадян просять споживати електроенергію розумно.

Диспетчерський центр "Укренерго" не застосовує відключень споживачів у жодній області.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" в Telegram, знято усі мережеві обмеження, які призводили до необхідності обмеження споживання.

"Диспетчерський центр "Укренерго" не застосовує відключення споживачів в жодній області", - йдеться в повідомленні.

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Однак, як зазначається, споживання електроенергії вище, ніж у понеділок минулого тижня, що пов'язано з холодною погодою і завершенням опалювального сезону в окремих регіонах.

"Будь ласка, споживайте енергію розумно: не вмикайте одночасно багато потужних приладів, по можливості розподіляйте їх використання протягом доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему", - зазначають в енергокомпанії.

Вироблення електроенергії достатньо, щоб покрити споживання. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт відсутній. Обмеження в мережах НЕК "Укренерго" відсутні.

Складна ситуація з електропостачанням залишається в регіонах уздовж лінії фронту, де населені пункти постійно страждають від обстрілів росіян і пошкоджуються мережі електропостачання. Зокрема, в Донецькій області росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру. Внаслідок цього були локальні перебої в електропостачанні. Відновлення живлення ускладнюється ситуацією безпеки в цих регіонах.

Війна та енергосистема України

У жовтні 2022 року російські окупанти регулярно намагалися знищити енергетичну систему України. Агресор хотів занурити Україну в темряву і залишити країну без світла, опалення та зв'язку.

Після першої ж атаки на енергосистему Україна заявила про те, що припиняє експорт електроенергії.

Щоб пройти опалювальний сезон з мінімальними втратами Україна перейшла в режим відключень світла.

1 квітня 2023 року в "Укренерго" назвали умови для проходження наступної зими.

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