Уряд розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ, що передбачено меморандумом про незмінність тарифів на тепло для населення.

В Україні підключено до опалення наразі 77% житлового фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці у Facebook.

При цьому, зазначив він, у п’яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей підключили понад 90% житлових будинків до тепла.

Шмигаль додав, що для сталого проходження опалювального сезону уряд розробив 5 кроків, у рамках яких вже розпочато процес реструктуризації боргів теплопостачальних підприємств.

"Зокрема, ми уклали меморандум із головами міст і НАК "Нафтогазом", згідно з яким міська влада взяла на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на гарячу воду й тепло. Зі свого боку уряд вже розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ, як передбачено в меморандумі", - йдеться в повідомленні.

За даними прем’єр-міністра, для 80% домогосподарств уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год. Ціна на газ для населення залишиться стабільною протягом опалювального сезону — 7,96 грн за кубометр.

"Цього тижня уряд удвічі знизив тариф і для тих українців, які опинились без постачальника газу - також до 7,96 грн/кубометр", - зазначив Шмигаль.

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Тарифи в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Пізніше у "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр, але без урахування податку на додану вартість та вартості транспортування.

Для побутових споживачів в Україні діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр залежно від постачальника, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти, згідно з якими газ у перший рік має коштувати 7,42 грн за кубометр.

13 жовтня у "Нафтогазі" заявили, що мають намір запропонувати приватним підприємствам контракти на постачання газу з фіксованою ціною.

22 жовтня Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів у триденний термін вжити вичерпних заходів щодо встановлення механізмів безперебійного і без права відключення постачання природного газу побутовим споживачам, бюджетним і релігійним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам.

28 жовтня теплопостачальники заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами" від НАК "Нафтогаз України" на виробництво теплової енергії і просять уряд збільшити обсяги для його закупівлі.

Автор: Інна Андаліцька