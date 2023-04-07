За словами глави енергокомпанії, такою умовою є повне покриття потреб українських споживачів.

Умовою для початку експорту Україною електроенергії є повне забезпечення ресурсом українських споживачів.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, зокрема сьогодні в енергосистемі є можливість виробити електроенергію не тільки, щоб забезпечити українських споживачів, а й експортувати надлишки і заробити додаткові кошти для відновлення пошкоджень, завданих ворожими атаками.

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"Умовою для такого відкриття (експорту - УНІАН) є стовідсоткове забезпечення потреб українських споживачів. Будемо чекати на відповідне рішення Міністерства енергетики, і я думаю, що умови такі склалися, щоб ми могли поділитися з сусідами своїми надлишками", - розповів він.

Кудрицький зазначив, що якщо ситуація в енергосистемі не погіршуватиметься, то з часом відкриття експорту обов'язково відбудеться.

Експорт електроенергії в умовах війни

10 жовтня 2022 року Росія здійснила перший серйозний удар по енергоструктурі України.

Практично відразу ж Україна припинила експорт електроенергії. Щоб пройти опалювальний сезон в умовах постояннних ракетних ударів по енергоструктурі, по території всієї країни були введені режими відключення електроенергії.

1 березня 2023 року радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив про те, що Україна готова відновити експорт електроенергії до Європи.

У березні 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв про готовність України знову розпочати експорт електроенергії до Європи, оскільки в системі є профіцит генерації.

4 квітня 2023 року радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко зявив про те, що НЕК "Укренерго" зняло мережеві обмеження і цим фактично створило передумови для відкриття експорту електроенергії.

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