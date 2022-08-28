Якби на ЗАЕС зараз сталася аварія, радіація накрила б південь України та частину Росії.

Ситуація на найбільшій атомній електростанції Європи Запорізькій АЕС погіршується з кожним днем. Якби на об'єкті зараз сталася аварія, радіація накрила б південь України та південно-західні регіони РФ.

Відповідний розрахунковий прогноз станом на 28 серпня 2022 року зробили фахівці Держатомрегулювання України. Модель передбачає рози вітрів.

Фахівці зауважили, що населенню на потенційно небезпечних територіях треба провести йодну профілактику. Також краще не виходити на вулицю без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання.

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провести герметизацію приміщень (вікон, дверей);

відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо;

ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування.

Також щоб запобігти запиленню на відкритих місцевостях рекомендується провести дезактивацію територій. Слід ще й ввести спеціальні обмеження для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.

Загроза ядерної аварії на Запорізькій АЕС

За даними WSJ, росіяни утримують на території станції понад 500 своїх військових, техніку й створюють навколо неї траншеї.

25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

26 серпня повідомлялось, що окупанти перебили останню лінію сполучення Запорізької АЕС з українською системою. Проте фахівці швидко під'єднали один із зупинених енергоблоків до енергомережі.

За інформацією розвідки, зараз окупанти вичікують момент і роблять останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

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