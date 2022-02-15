Рівень запасів газу в європейських сховищах знизився до 32,95%.

За підсумками газової доби запаси газу у підземних сховищах Європи впали нижче рівня однієї третини від їх проектної місткості.

Рівень запасів газу в європейських сховищах знизився до 32,95%. Про це йдеться в матеріалах асоціації Gas Infrastructure Europe.

У ПСГ Європи залишається ще 35 млрд куб.м газу. Витрата газу зі сховищ в лютому 2022 року був на чверть більше, ніж в середньому за попередні п'ять років.

Нинішній показник запасів газу на 13 процентних пунктів нижче середнього рівня за останні п'ять років і нижче середнього за історію спостережень Gas Infrastructure Europe (з 2011 року) рівня на кінець сезону відбору - 36%.

Запаси газу в Україні:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища було припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

Україна в 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. про. На потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році — 8,6 млрд куб.м газу. Це 31,9% від загального спожитого обсягу.

Ситуація з газом в Європі: