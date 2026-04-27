Біткоїн набирає обертів: ціна криптовалюти зросла до максимуму з кінця січня

Друга за капіталізацією криптовалюта Ефір також зросла.

Біткоїн зріс до максимуму з кінця січня, наближаючись до рівня у 80 тисяч доларів, на тлі протистояння між США та Іраном навколо Ормузької протоки.

Видання Bloomberg пише, що найбільша криптовалюта зросла до 79 488 доларів - максимума з 31 січня, коли її ціна востаннє перевищувала 80 000 доларів. Станом на 07:00 за київським часом біткоїн торгувався близько 79 100 дол. Водночас друга за капіталізацією криптовалюта Ефір зросла на 1,7%.

Азійські фондові ринки також зросли після повідомлення Axios про нову пропозицію Ірану до США щодо відкриття Ормузької протоки. Закриття ключового торговельного маршруту раніше спричиняло коливанням на нафтовому ринку та серед ризикових активів.

Відео дня

"Ризики реальні. Шанси на мирну угоду між США та Іраном зруйнувалися, що може призвести до широкого переоцінювання ризикових активів. 80 тис. дол. – це рівень, на якому багато нещодавніх покупців наближаються до беззбитковості", - зазначила аналітикиня BTC Markets Рейчел Лукас.

З початку квітня актив подорожчав на 16%, що дозволило йому продемонструвати перше двозначне місячне зростання з травня 2025 року.

Курс біткоїна до долара - останні новини

22 квітня повідомлялося, що біткоїн зріс до максимуму за 11 тижнів після заяви президента США Дональда Трампа про продовження перемир’я з Іраном, що підвищило довіру інвесторів.

Раніше, 8 квітня, біткоїн підскочив до тритижневого максимуму після того, як США та Іран погодилися на початкове перемир’я, що спровокувало зростання ризикових активів.

