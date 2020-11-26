Сергій Марченко зазначив, що узгодження держбюджету з МВФ є підтвердженням його реалістичності.

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає допрацьований проект державного бюджету на 2021 рік збалансованим і реалістичним.

Про це він заявив під час брифінгу.

"У такому вигляді - збалансованому, з урахуванням пропозицій народних депутатів, ми подали проект держбюджету до парламенту. Я вважаю, що бюджет розрахований, він базується на реальних макропоказниках, реальних доходах, і є можливим для виконання. Індикатором цього є узгодження параметрів бюджету з Міжнародним валютним фондом", - сказав він.

Очільник Мінфіну наголосив, що сподівається на оперативний розгляд бюджету депутатами Верховної Ради.

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Проект держбюджету-2021: останні новини

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 26 листопада затвердив проект закону "Про державний бюджет України на 2021 рік", який буде переданий до Верховної Ради для голосування в другому читанні.

Документ передбачає дефіцит держбюджету в розмірі 5,5% від валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і видатки в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

Раніше Міністерство фінансів України повідомило про успішне завершення переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

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Автор: Ганна Нагорна