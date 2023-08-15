Росіяни рівняють із землею кургани та крадуть цінності. Йдеться про мільйони вкрадених після незаконних розкопок предметів, зокрема у Криму.

Українські правозахисники та археологи розповіли про масштабні розкрадання російськими окупантами українських об’єктів культурної спадщини як із захоплених музеїв, так і під час незаконних археологічних розкопок.

Пам’ятки у зонах ведення бойових дій зазнають руйнувань під час риття окопів, облаштування росіянами вогневих точок та безпосередньо від обстрілів, повідомила археологиня Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко на прес-конференції.

"Дуже серйозно страждає Крим. Північно-західна його частина зараз фактично перерита укріпленнями росіян. Там створюється лінія оборони, а на пам’ятки взагалі ніхто не зважає… Не ховають та не укріплюють пам’ятки у Криму, які можуть постраждати від обстрілів", - розповіла вона.

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Другий напрямок російського розграбунку та шкоди українській культурній спадщині відкрився після осушення зони Каховського водосховища через підрив росіянами дамби.

За словами Кравченко, на деокупованій території так чи інакше пошкоджена більшість наземних пам’яток.

"Поки що ми не маємо зруйнованих пам’яток світового чи національного значення, але це більше через везіння, а обстріли історичного центру Одеси це лише підтверджують", - сказала археологиня.

Вона також розповіла, що наразі на окупованих територіях росіяни вже провели сотні археологічних розкопок і планують ще, зокрема й в Криму.

Окупанти розікрали фонди музеїв на окупованій території, зокрема Херсонського краєзнавчого музею чи Кам'яну Могилу на Запоріжжі, а також витягають цінності із землі, проводячи незаконні розкопки, вздовж траси Таврида та у Херсонесі Таврійському, який входить до світової спадщини ЮНЕСКО. Більшість цих цінностей вивозиться до РФ та зникає або у російський музеях, або у приватних колекціях.

"Статистики повної у нас наразі немає. Ми її знатимемо тільки тоді, коли зможемо туди потрапити. Але щодо розкопок, то це тисячі об’єктів… Ну і ми ж розуміємо, що розкопки у Херсонесі Таврійському перевищують усі своїми масштабами… - це сотні тисяч речей лише у Херсонесі. У всьому Криму йдеться про мільйони", - додала Кравченко.

Крім того, фермери на окупованих територіях зараз масово зносять кургани, користуючись безкарністю.

Наслідки війни в Україні

За даними Мінкульту лише під час останньої російської атаки в Одесі було пошкоджено виробничі майстерні Одеської опери та близько 30 пам'яток культурної спадщини.

У лютму 2023 року стало відомо про те, що США виділяють $7 мільйонів на захист культурної ідентичності та спадщини України. Ініціативу щодо захисту культурної спадщини в Україні очолює Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту.

Станом на 25 липня збитків зазнали 1 тис. 605 об’єктів культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. З них більше третини – зруйновані (589 об’єктів).

Загально найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура отримала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

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