Держбюджет-2020 було виконано шляхом агресивної боргової політики Мінфіну в грудні.

Державний бюджет на 2020 рік був виконаний шляхом агресивної боргової політики Міністерства фінансів у грудні.

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Про це заявила під час онлайн-конференції керівник Центру аналізу суспільних фінансів та публічного управління Київської школи економіки (КШЕ) Дарина Марчак.

"У грудні Міністерство фінансів позичило до держбюджету 166 мільярдів гривень, або 25% від уточненого річного плану. При цьому уточнений річний план із запозичень був виконаний у 2020 році на 94%, в тому числі - на 95% по внутрішніх запозиченнях і на 92% - по зовнішніх запозиченнях", - зазначила вона.

За словами Марчак, сума запозичень в грудні в три рази перевищила плановий рівень заборгованості на цей місяць і у два рази - оцінку КШЕ здатності Мінфіну здійснити внутрішні запозичення, побудовану на динаміці запозичень в минулі місяці.

"Такий обсяг фінансування витрат став можливим виключно завдяки відновленню співпраці з міжнародними партнерами, в першу чергу з МВФ і ЄС", - додала вона.

Особливості нових боргів

Експерт також звернула увагу на те, що позичені Мінфіном в грудні кошти є досить дорогими короткостроковими, тобто значну їх частину необхідно буде погасити вже у 2021 році.

"За грудень обсяг запозичень, які Мінфін повинен погасити у 2021 році, збільшився на третину - з 336,5 мільярда гривень до 443,5 мільярда гривень", - зазначила Марчак.

"При цьому в грудні Мінфіну довелося піти на значне підвищення вартості запозичень. Якщо в літні місяці було значне зниження вартості запозичень до 6-8%, то в грудні практично кожен аукціон супроводжувався збільшенням процентної ставки до 10-12%", - додала вона.

Що цьому передувало

Державний бюджет на 2021 рік передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, або 246,6 мільярда гривень.

Міністерство фінансів планує у 2021 році знизити показник державного і гарантованого державою боргу до 64,4% з 68% ВВП.

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Автор: Богдан Слуцький