Citigroup прогнозує падіння долара на 20%.

У 2021 році долар може впасти на 20% у випадку, якщо вакцини проти Covid-19 отримають широке поширення і допоможуть оживити світову торгівлю.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт Citigroup.

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Аналітики припускають, що поширення вакцини «активує індикатори «ведмежого ринку» і відкриє долару шлях до багаторічного зниження, як це було на початку 2000-х.

Видання зазначає, що у 2001 році каталізатором багаторічної тенденції до зниження курсу долара став вступ Китаю до Світової організації торгівлі. Це "спровокувало хвилю глобалізації, що викликала зростання обсягів світової торгівлі, залишивши позаду закриту економіку США, у якій бета-коефіцієнт глобального зростання був набагато нижче».

На думку аналітиків політика Федеральної резервної системи поряд з масовою вакцинацією буде більш значним двигуном курсу долара в майбутньому.

Індекс долара Bloomberg, який впав приблизно на 11% в порівнянні з березневим піком, 16 листопада опинився під додатковим тиском після новин про ефективність вакцини Moderna проти Covid-19.

Карантин в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в Україні з понеділка, 16 листопада, знову почав діяти загальнонаціональний карантин замість адаптивного.

З 14 листопада ввели карантин вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо скасувати обмежувальні заходи захворюваність коронавірусом може досягти 30 тисяч осіб за добу.

У Верховній Раді зареєстрували постанову, яка рекомендує Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: УНІАН