Також ФГВФО продовжує працювати над створенням єдиної системи гарантування всіх установ, що мають право залучати вклади від населення.

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) в 2021 році планує приєднати до системи гарантування вкладів «Ощадбанк» і завершити реструктуризацію боргових зобов'язань фонду перед Міністерством фінансів.

Як повідомила прес-служба ФГВФО, про це сказала директор-розпорядник Фонду Світлана Рекрут в ході підсумкової прес-конференція.

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Зазначається, що вирішення даних питань потребує внесення змін до законодавства України, а відповідні законопроекти вже напрацьовані і можуть бути проголосовані народними депутатами вже на початку 2021 року.

"Цього року нам вдалося отримати найважливіше рішення: Рада з фінансової стабільності погодила програму реструктуризації боргу фонду перед Мінфіном. Це дає нам можливість розпочати обіцяне поетапне підвищення гарантованої суми відшкодування. Зараз розглядається можливість двоетапного підвищення суми гарантування. Перший етап вже наступного року: підвищення гарантованої суми вдвічі. Відповідне рішення має бути проголосоване Верховною Радою", - наводяться в повідомленні слова Рекрут.

Також, за її словами, в рамках виконання Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2025 року ФГВФО продовжує працювати над створенням єдиної системи гарантування всіх установ, що мають право залучати вклади від населення.

"Ми, загартувавшись масштабною банківською кризою 2014-2017 років, змогли вибудувати систему гарантування за кращими світовими практиками та повністю готові "прийняти в сім'ю фонду" небанківські установи. Принциповий момент - наявність якісного пруденційного нагляду за роботою цих компаній. І найголовніше - забезпечення балансу: створення умов, при яких поширення гарантій на вклади в небанках не обернеться додатковим навантаженням на банки-учасники фонду", - сказала директор-розпорядник.

За словами заступника директора ФГВФО Ольги Білай, на сьогодні вже ліквідовано 48 неплатоспроможних фінустанов, 14 з них - цього року.

"В активній фазі ліквідації у нас залишається три банки, в тому числі АТ АКБ "Аркада", який був визнаний неплатоспроможним у 2020. Його вкладникам вже виплачено понад 170 млн грн гарантованого відшкодування. В цілому протягом року ми виплатили вкладникам неплатоспроможних банків понад 373 млн грн гарантованого відшкодування і повернули кредиторам банків понад 7,2 млрд грн", - цитує прес-служба Білай.

Вона також повідомила, що, попри коронакризу, цього року фонду також вдалося не зупинити продажі активів і отримати майже 4 млрд грн надходжень від проведених аукціонів і перевиконати план орендних надходжень.

Заступник директора-розпорядника ФГВФО Віктор Новіков розповів, що фонд почав активну роботу з пошуку та повернення виведених активів в іноземних юрисдикціях.

"Цього року запустили процеси по чотирьох банках - "Дельта банк", "Фінанси та Кредит", "Імексбанк", "Національний кредит". Наразі оголошено ще два конкурси на закупівлю послуг з пошуку та арешту активів за двома пулами банків - "ФідоБанк", "ЄВРОБАНК", "Вектор банк" та "ВіЕйБі банк", "Фінансова ініціатива". Наступного року почнемо відповідну роботу ще в ряді банків", - наводяться в повідомленні слова Новікова.

Фонд гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - установа, яка виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків на Україні.

Фонд був створений за Указом Президента України "Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вкладників комерційних банків України" № 996/98 від 10 вересня 1998 року. При цьому початковий розмір відшкодувань становив 500 грн. Функціонування цього інституту до 2012 року було врегульовано Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб". З 21 вересня 2012 р. діяльність системи регулюється Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Згідно зі ст. 26 Закону Фонд гарантує кожному вкладнику в кожному банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше максимальної суми гарантування, прийнятої на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Доступ до реєстру неплатоспроможних банків

23 липня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з ProZorro відкрили доступ до Реєстру неплатоспроможних банків. У реєстрі можна переглянути статус усіх активів, які будуть виставлені на продаж найближчим часом, у тому числі права вимоги за кредитами, майно тощо.

Закон про гарантування вкладів фізосіб

28 серпня 2020 року Велика палата Конституційного Суду закрила провадження у справі про конституційність окремих положень Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

7 вересня 2020 року Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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Автор: Катерина Жирій