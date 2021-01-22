За словами міністра, уряд отримає дієвий інструмент для залучення інвестицій.

Реалізація закону Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (так званих "інвестиційних нянь") стане величезним поштовхом для залучення інвестицій.

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Про це під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії України до 2030 року заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Закон Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так звані "інвестняни", стане величезним поштовхом для залучення нових інвестицій, і уряд отримає новий інструмент, якого не було до того для залучення нових інвесторів", - сказав він.

Що цьому передувало

У грудні минулого року Верховна Рада прийняла в другому читанні внесений президентом України Володимиром Зеленським закон Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про "Інвестиційних нянь".

Законом передбачена підтримка як українських, так і іноземних інвесторів, які реалізують проекти з обсягом інвестицій від 20 мільйонів євро, в галузях переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), видобутку з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам'яного і бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), транспорту, поводження з відходами, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, мистецтва, культури, туризму, охорони здоров'я, спорту, курортно-рекреаційної сфери.

Також, згідно із законом, інвестор повинен створити не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менше ніж на 15% перевищує розмір заробітної плати за відповідним видом діяльності в регіоні, де планується до реалізації проект.

Такі інвестори отримують прямий договір з урядом і пакет стимулів. Так, державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових і митних пільг або забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури, необхідних для реалізації інвестиційного проекту. Важливо відзначити, що загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від планового обсягу інвестицій за проектом.

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Автор: Дмитро Шварц