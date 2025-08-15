Експерти очікують, що до червня 2026 року на ринку будуть сотні тисяч барелів "зайвої" нафти.

Ціни на нафту 15 серпня знизилися, частково відігравши зростання 14 серпня, через високу інфляцію у США та гальмування економічного зростання Китаю – двох найбільших споживачів "чорного золота", повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 39 центів, до 66,45 доларів за барель. Вартість американської нафти марки WTI знизилася на 42 центи, до 63,54 долара за бочку.

Згідно з даними уряду Китаю, зростання промислового виробництва в Піднебесній впало до восьмимісячного мінімуму, а оборот роздрібної торгівлі зростав найповільнішими темпами з грудня. До того ж Китай нарощує експорт нафтопродуктів, "що свідчить про падіння внутрішнього попиту на паливо".

Відео дня

Падінню цін також сприяли прогнози зростання профіциту на ринку нафти, а також перспектива збереження високих відсоткових ставок у США. Високі відсоткові ставки негативно впливають на економічну активність, що підвищує ризик скорочення попиту на паливо.

Аналітики Bank of America заявили, що очікують більш тривалий період надлишку нафти на ринку, посилаючись на зростання поставок з боку ОПЕК+. Тепер аналітики прогнозують середній профіцит сировини у 890 000 барелів на добу з липня 2025 року по червень 2026 року.

Інвестори також очікують на зустріч Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня, де головним питанням порядку денного буде припинення вогню у війні в Україні.

"Припинення вогню може призвести до послаблення санкцій на постачання російської нафти", - констатують журналісти.

Ціни на нафту та зустріч на Алясці

14 серпня ціни на нафту зросли через нові погрози президента США Дональда Трампа на адресу Росії. Американський лідер пригрозив Кремлю "серйозними наслідками", якщо домовленостей на Алясці щодо врегулювання російсько-української війни не буде досягнуто.

Очікується, що 15 серпня президент США Дональд Трамп та його російський колега Володимир Путін проведуть перемовини на Алясці. Джерела Reuters прогнозують, що на зустрічі буде досягнута угода.

Вас також можуть зацікавити новини: