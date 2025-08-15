Аналітики дослідили, у яких сферах найбільше пропозицій працевлаштування для молоді.

В Україні роботодавці значно активніше відкривають вакансії для кандидатів до 18 років. Найбільше зростання спостерігається у виробництві, будівництві, логістиці та торгівлі.

Тенденція свідчить про підвищений попит на ринку праці щодо молоді, особливо влітку, повідомляє пресслужба OLX Робота.

Загалом у липні на платформі OLX кількість вакансій, що підходять кандидатам молодше 18 років, на 55% більша, ніж у липні минулого року, а медіанна зарплата вища на 16%. Зазначається, що рекордне збільшення кількості вакансій для кандидатів молодше 18 років фіксується на позиції пакувальника у сфері виробництва. Там майже в 10 разів більше оголошень на платформі, ніж у липні минулого року.

Цьогорічною тенденцією є підвищений попит на працівників у сфері будівництва. Зокрема спостерігається активний запит на різноробочих. Кількість вакансій, де наймають юних працівників збільшилась: +106% у кількості оголошень.

Також роботодавці активно розміщують пропозиції працевлаштування для кандидатів нижче 18 років на вакансії:

вантажників (сфера логістики та доставки) +68% у кількості оголошень;

продавців (сфера роздрібної торгівлі) +57%;

продавців-консультантів +53%.

Крім того, у готельно-ресторанній справі для молоді, нижче 18 років, зросла кількість пропозицій на позиції барист (+39%) та офіціантів (+20%).

Разом із попитом на працівників здебільшого підвищились і заробітні плати. Наприклад, на посаду різноробочого у сфері будівництва фіксується зріст на 37% (до 24 000 грн). У липні 2025 медіанна зарплатня також на 12% вища на вакансіях у сфері логістики та доставки: водій (27 500 грн), кур’єр (20 000 грн), вантажник (17 500 грн).

На посади барист та офіціантів +8-10%, до 16 500 грн та 17 500 грн відповідно. Натомість на популярну серед юних шукачів роботи вакансію продавця медіанна зарплата майже не змінилась (на рівні 21 750 грн).

Ринок праці в Україні - останні новини

За даними пресслужби OLX Робота, у липні демонструвалось пожвавлення на ринку праці прифронтових областей. Кількість вакансій збільшилась на 13%, ніж у липні минулого року, а кількість відгуків на оголошення від кандидатів збільшилась на 27%.

Раніше повідомлялося, що в Києві у червні найбільша кількість відгуків була на посаду різноробочого у категорії "Будівництво" (+105% порівняно з червнем минулого року). Близько 23 відгуків на одне оголошення. Друге місце за кількістю відгуків у столиці посідали вакансії у категорії "Початок кар’єри".

