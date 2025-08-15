Понад 500 "учасників" змагаються в десятках спортивних (і не тільки) дисциплін.

З 14 по 17 серпня 2025 року в Пекіні проходять World Humanoid Robot Games (WHRG). Це перші у світі олімпійського типу змагання, головними учасниками яких є людиноподібні роботи, пише Interesting Engineering.

Понад 500 "учасників" змагаються у 26 дисциплінах: деякі з них є спортивними та включають біг, бокс і футбол. Також у програмі модні покази, музичні виступи, прибирання, імітація роботи на складах і заводах.

Для змагань організовано чотири основні зони: розширена бігова доріжка завдовжки 2,1 м, міні-футбольне поле 5×5 м, боксерський ринг та низка додаткових майданчиків. Є й зона дистанційного керування, де оператори можуть у режимі реального часу контролювати дії роботів.

Учасники можуть використовувати як повністю автономних роботів, так і моделі з пультом управління. Перші використовують алгоритми розпізнавання об'єктів і ухвалення рішень, тоді як другі потребують стійкого сигналу, який забезпечує мережа 5G-A.

Не обійшлося і без курйозів – робот H1 від компанії Unitree збив людину під час фіналу легкоатлетичного забігу на 1500 метрів, але все одно прийшов до фінішу першим. Він подолав 1,5 км за шість хвилин і 34 секунди.

Ігри триватимуть три дні і завершаться в неділю. Квитки коштують від ¥180 до ¥580 (1000-3000 грн). Як повідомляють журналісти, на стадіоні спостерігається святкова, позитивна атмосфера. Присутні й іноземні гості.

Раніше в Китаї відкрили перший у світі магазин із продажу людиноподібних роботів – як для бізнесу, так і для особистого користування. Вартість Андроїдів починається від 2000 юанів (~11 000 грн) і доходить до кількох мільйонів.

Нагадаємо, Ілон Маск обіцяв 10 000 людиноподібних роботів Optimus уже 2025 року, а творець ChatGPT Сем Альтман вірить, що вже за 5-10 років гуманоїди вільно ходитимуть вулицями та керуватимуть автомобілями.

