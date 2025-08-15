Продажі нових легкових автомобілів в приватному сегменті знизилися на 2% / Колаж УНІАН, фото - Renault, BYD

Минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів. З цієї кількості 66% реалізували приватним клієнтам, тоді як 34% придбали юридичні особи. Такі дані наводить "‎УкрАвтопром"‎.

Якщо порівнювати з липнем минулого року, продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку знизилися на 2%, тоді як у корпоративному продемонстрували зростання на 6%.

Як в приватному, так і в корпоративному секторах перші місця за популярністю посіли кросовери. Тільки якщо в першому випадку лідером став "‎китаєць"‎, то юридичні особи віддавали перевагу перевіреному Renault Duster.

Відео дня

ТОП-5 автомобілів, яким віддавали перевагу приватні покупці:

  1. BYD Song Plus − 378 авто.
  2. Honda eNS1 − 199 авто.
  3. Hyundai Tucson − 188 авто.
  4. Toyota RAV4 − 176 авто.
  5. Volkswagen ID. UNYX − 127 авто.

ТОП-5 автомобілів, яким віддавали перевагу юридичні особи:

  1. Renault Duster − 367 авто.
  2. KIA Sportage − 120 авто.
  3. Renault Taliant − 118 авто.
  4. Škoda Fabia − 92 авто.
  5. Škoda Octavia − 83 авто.

Український авторинок - цікаві новини

Нагадаємо, що нещодавно фахівці Auto Express оприлюднили список найкращих нових кросоверів, які можна купити у цьому році. Найкращим вибором було визнано Skoda Elroq – повністю електричну модель, яку випускають з 2024 року.

Автомобіль може похвалитися високим рівнем комфорту, а також просторим інтер'єром. На додачу до цього він обладнаний унікальними функціями, які пропонують автомобілі від компанії Skoda.

Також раніше свій власний список найкращих кросоверів 2025 року оприлюднили у U.S. News & World Report. Переможцем став Kia Telluride, який похвалили за гарну керованість і передову інформаційно-розважальну систему.

Вас також можуть зацікавити новини: