Минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів. З цієї кількості 66% реалізували приватним клієнтам, тоді як 34% придбали юридичні особи. Такі дані наводить "‎УкрАвтопром"‎.

Якщо порівнювати з липнем минулого року, продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку знизилися на 2%, тоді як у корпоративному продемонстрували зростання на 6%.

Як в приватному, так і в корпоративному секторах перші місця за популярністю посіли кросовери. Тільки якщо в першому випадку лідером став "‎китаєць"‎, то юридичні особи віддавали перевагу перевіреному Renault Duster.

ТОП-5 автомобілів, яким віддавали перевагу приватні покупці:

BYD Song Plus − 378 авто. Honda eNS1 − 199 авто. Hyundai Tucson − 188 авто. Toyota RAV4 − 176 авто. Volkswagen ID. UNYX − 127 авто.

ТОП-5 автомобілів, яким віддавали перевагу юридичні особи:

Renault Duster − 367 авто. KIA Sportage − 120 авто. Renault Taliant − 118 авто. Škoda Fabia − 92 авто. Škoda Octavia − 83 авто.

Нагадаємо, що нещодавно фахівці Auto Express оприлюднили список найкращих нових кросоверів, які можна купити у цьому році. Найкращим вибором було визнано Skoda Elroq – повністю електричну модель, яку випускають з 2024 року.

Автомобіль може похвалитися високим рівнем комфорту, а також просторим інтер'єром. На додачу до цього він обладнаний унікальними функціями, які пропонують автомобілі від компанії Skoda.

Також раніше свій власний список найкращих кросоверів 2025 року оприлюднили у U.S. News & World Report. Переможцем став Kia Telluride, який похвалили за гарну керованість і передову інформаційно-розважальну систему.

