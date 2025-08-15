Минулого місяця вітчизняний автопарк поповнили понад 6,4 тисячі нових легкових автомобілів. З цієї кількості 66% реалізували приватним клієнтам, тоді як 34% придбали юридичні особи. Такі дані наводить "УкрАвтопром".
Якщо порівнювати з липнем минулого року, продажі нових легкових авто в приватному сегменті авторинку знизилися на 2%, тоді як у корпоративному продемонстрували зростання на 6%.
Як в приватному, так і в корпоративному секторах перші місця за популярністю посіли кросовери. Тільки якщо в першому випадку лідером став "китаєць", то юридичні особи віддавали перевагу перевіреному Renault Duster.
ТОП-5 автомобілів, яким віддавали перевагу приватні покупці:
- BYD Song Plus − 378 авто.
- Honda eNS1 − 199 авто.
- Hyundai Tucson − 188 авто.
- Toyota RAV4 − 176 авто.
- Volkswagen ID. UNYX − 127 авто.
ТОП-5 автомобілів, яким віддавали перевагу юридичні особи:
- Renault Duster − 367 авто.
- KIA Sportage − 120 авто.
- Renault Taliant − 118 авто.
- Škoda Fabia − 92 авто.
- Škoda Octavia − 83 авто.
Український авторинок - цікаві новини
Нагадаємо, що нещодавно фахівці Auto Express оприлюднили список найкращих нових кросоверів, які можна купити у цьому році. Найкращим вибором було визнано Skoda Elroq – повністю електричну модель, яку випускають з 2024 року.
Автомобіль може похвалитися високим рівнем комфорту, а також просторим інтер'єром. На додачу до цього він обладнаний унікальними функціями, які пропонують автомобілі від компанії Skoda.
Також раніше свій власний список найкращих кросоверів 2025 року оприлюднили у U.S. News & World Report. Переможцем став Kia Telluride, який похвалили за гарну керованість і передову інформаційно-розважальну систему.