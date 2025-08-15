За словами вчених, кератин пропонує революційну альтернативу наявним методам лікування зубів.

Давно доведено, що фтор у зубній пасті здатний зміцнити зубну емаль. Тепер же дослідники виявили речовину, яка може захистити від карієсу та відновити пошкодження на ранній стадії навіть краще, ніж фтор. Вона міститься у волоссі людини, пише New York Post.

Учені з Королівського коледжу Лондона у своєму дослідженні розповіли, що кератин, який міститься у волоссі людини, здатний захистити зуби і потенційно закрити відкриті нервові канали, що викликають підвищену чутливість. Вони збираються використовувати властивості цього білка в зубній пасті.

"Ми вступаємо в захопливу еру, коли біотехнології дають нам змогу не тільки лікувати симптоми, а й відновлювати біологічні функції за допомогою власних матеріалів організму", - заявив старший автор дослідження Шериф Ельшаркаві.

Відео дня

У виданні зазначили, що кератин - це білок, який міститься у волоссі, шкірі, нігтях людини та шерсті овець. Він утворює щільне мінеральне покриття, яке імітує структуру і функцію природної емалі.

Під час експерименту дослідники витягли кератин із вовни овець. Вони виявили, що коли білок наноситься на поверхню зуба, він взаємодіє з мінералами, природно присутніми в слині, створюючи кристалічну структуру, схожу на емаль.

"Кератин пропонує революційну альтернативу наявним методам лікування зубів", - розповіла журналістам Сара Гамеа, доктор наук, дослідник із Королівського коледжу Лондона.

Науковці прогнозують, що зубна паста з кератином із людського волосся може з'явитися на прилавках уже через два-три роки.

Учені виростили людські зуби в лабораторії - що відомо

Раніше вчені з Королівського коледжу Лондона вперше успішно виростили людські зуби в лабораторних умовах. Вони запевнили, що в майбутньому пацієнти зможуть заново відрощувати втрачені зуби.

Вчені розробили матеріал, що імітує середовище, необхідне для формування зуба. Завдяки цьому клітини змогли обмінюватися сигналами і почати процес розвитку зубної тканини.

За словами вчених, лабораторно вирощені зуби відновлюватимуться природним чином, інтегруючись у щелепу як справжні зуби. Вони будуть міцнішими, довговічнішими і не викличуть відторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: