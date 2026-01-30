Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,02 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 2 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,81 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,02 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,83/42,88 грн/дол., а євро - 51,05/51,10 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 30 січня подешевшав на 2 копійки і становив 43,13 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,50 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подешевшав на 7 копійок і складав 51,58 гривні за євро, а продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,85 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок і становив 43 гривні за долар, а курс євро також знизився на 5 копійок і становив 51,60 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,40 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: