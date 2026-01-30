В Україні наприкінці тижня подешевшала валюта: курс долара і євро 30 січня

Продати долар можна в середньому за курсом 42,50 грн, а євро – 50,85 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 30 січня, подешевшав на 2 копійки і становить 43,13 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,50 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і складає 51,58 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,85 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,07 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,94 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,45 грн/євро, а курс продажу - 51,25 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 30 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,85 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабилася на 1 копійку: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,24 гривні за один євро. Це стало черговим історичним максимумом курсу євро (попередній рекорд було досягнуто 28 січня – 51,23 грн).

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня коридори валютних змін складатимуть 42,75-43,25 грн/дол. та 50-51,5 грн/євро (на міжбанку) та 42,5-43,5 грн/дол. та 50-51,5 грн/євро (на готівковому ринку).

