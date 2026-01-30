'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,10 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 30 січня, подешевшав на 5 копійок і становить 43,00 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також знизився на 5 копійок і становить 51,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,40 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю не змінився і складає 43,10 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав і складає 51,55 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 30 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,85 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок. Щодо євро гривня, в свою чергу, послабилася на 1 копійку. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,24 гривні за один євро. Це стало черговим історичним максимумом курсу євро (попередній рекорд було досягнуто 28 січня – 51,23 грн).

Курс долара до гривні в банках України подешевшав на 2 копійки і становить 43,13 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,50 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і складає 51,58 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,85 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: