Тисячі родин незабаром отримають 2 мільйони гривень на житло: Свириденко розкрила деталі

Сьогодні в Україні відкривається можливість замовити кошти на житловий ваучер для ВПО за програмою "єВідновлення".

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, скористатися послугою можуть громадяни зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки.

"На цьому етапі отримати житловий ваучер номіналом на суму 2 млн грн зможуть 3300 таких родин", - зазначила очільниця уряду.

Відео дня

Подати звернення на замовлення коштів можна через застосунок "Дія". Оператор програми – "Укрпошта" – перевіряє наявність фінансування. Якщо кошти є, то протягом 5 днів заявник отримує повідомлення про успішне замовлення коштів.

Ваучер дає можливість придбати квартиру чи будинок, інвестувати у будівництво чи для погашення іпотеки. При цьому можливість діє саме для тих отримувачів допомоги, заявки яких уже затверджено комісіями.

"У людини є 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла у будь-якого нотаріуса. Якщо заброньовані кошти не використають, вони повертаються на рахунок оператора та їх спрямують наступним заявникам у черзі", - додала Свириденко.

Ваучери на житло для ВПО - останні новини

З 1 грудня 2025 року внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій (ТОТ), які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, отримали можливість подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 мільйони гривень через "Дію".

Станом на січень 2026 року заявки на житлові ваучери подали понад 28 тисяч людей з числа внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

