Нацбанк послабив гривню: євро знову оновив історичний максимум

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,24 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 30 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,85 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, послабилася на 1 копійку: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,24 гривні за один євро. Це стало черговим історичним максимумом курсу євро (попередній рекорд було досягнуто 28 січня – 51,23 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,78/42,83 грн/дол., а євро - 51,19/51,23 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 29 січня подешевшав на 5 копійок і становив 43,05 гривні за долар, а курс євро знизився на 15 копійок і становив 51,65 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,45 гривні, а євро - за курсом 50,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що перші тижні лютого можуть стати для валютного ринку періодом зниження напруги та повернення до більш прогнозованої динаміки. Йдеться не про зміну тренду, а про стабілізацію, що формується під впливом кількох ключових чинників.

