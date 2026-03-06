Удар по 'гаманцю' Тегерана: ОАЕ готують замороження активів на мільярди доларів, - WSJ

Якщо активи заморозять, це може повністю зруйнувати ключову економічну артерію, яка дозволяла Тегерану виживати під тиском міжнародних санкцій.

Об’єднані Арабські Емірати готуються заблокувати мільярди доларів іранських активів на своїй території. Хоча роками Абу-Дабі та Дубай слугували для іранського режиму "вікном у світ", але після агресії з боку Ірану в ОАЕ можуть піти на кардинальні кроки. Сценарії фінансового тиску на Тегеран з боку ОАЕ розглядає у своєму матеріалі The Wall Street Journal.

Якщо ОАЕ втілять ці погрози, Іран втратить доступ до іноземної валюти, що дуже критично для країни. Внутрішня економіка Ірану вже розвалюється через інфляцію та військові видатки, а замороження рахунків стане фінансовим зашморгом, зазначає видання, опитавши експертів та джерела, знайомі із ситуацією.

Будь-який крок ОАЕ щодо обмеження фінансової діяльності Ірану там "буде дуже значним, оскільки ОАЕ є найважливішим каналом для взаємодії Ірану зі світовою економікою", - сказав Есфандьяр Батмангелідж, виконавчий директор аналітичного центру Bourse & Bazaar, що спеціалізується на Ірані.

Головною ціллю стануть структури, пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), що є силовим та фінансовим хребтом іранського режиму. За даними Міністерства фінансів США, КВІР використовує підставні компанії в ОАЕ для продажу нафти та фінансування програм озброєння.

Які фінансові важелі можуть пустити в дію ОАЕ проти Ірану

Опитані виданням експерти наводять декілька варіантів, серед яких: замороження рахунків тіньових фірм, репресії проти місцевих валютних бірж та блокування нелегальних каналів переказу грошей.

А у крайньому разі ОАЕ можуть вдатись до захоплення іранських суден у територіальних водах Еміратів. Це фактично паралізує "тіньовий флот" Ірану, який базується на старих танкерах зареєстрованих через компанії в ОАЕ.

Експерти наголошують, що такий крок може сподобатись Штатам. Згідно з даними американського казначейства, у 2024 році через банки США пройшло 9 мільярдів доларів, пов’язаних із таємними операціями Ірану. 62% цих коштів обробляли саме фірми в Дубаї. Тепер цей потік може зупинитися.

Один з чиновників з ОАЕ повідомив The Wall Street Journal, що в його країні діє надійна процедура роботи з особами та компаніями, що потрапили під санкції. Наприклад, два роки тому головний державний банк Дубая закрив деякі рахунки, що належали російським олігархам та нафтотрейдерам, після того, як офіційні особи США змусили ОАЕ закрити Москві чорний вхід до міжнародної фінансової системи.

Чим у випадку фінансового удару ризикують ОАЕ

Ризики для ОАЕ залишаються величезними, пише видання. Тегеран здатний атакувати енергетичну інфраструктуру Еміратів у відповідь. Крім того, в країні проживають сотні тисяч іранців, а повне розірвання зв’язків зашкодить репутації ОАЕ як нейтрального бізнес-центру.

Андреас Кріг, старший викладач Школи досліджень безпеки Королівського коледжу Лондона, вважає, що Абу-Дабі діятиме вибірково. Першими під удар потраплять рахунки, що мають прямий зв’язок із силовиками. "Це найважливіший невійськовий важіль, який ОАЕ можуть використати проти іранців", - сказав Кріг.

Міністерство закордонних справ Еміратів офіційно не коментує ці плани. Проте джерела вказують, що підготовка до фінансових репресій триває. Якщо рахунки КВІР заблокують, це стане історичним поворотом у політиці Перської затоки, підсумовується у матеріалі.

Яка зараз ситуація навколо Ірану

Сполучені Штати та Ізраїль не досягли повної авіаційної переваги над Іраном і військові операції в повітряному просторі характеризуються лише локальною перевагою в окремих регіонах. Протиповітряна оборона Ірану залишається серйозною загрозою для літаків союзників.

Іранський флот виявився беззахисним перед підводними атаками з боку США. Застосування надпотужних торпед американськими підводними човнами для знищення цілей іранського флоту свідчить про недостатню ефективність іранських систем виявлення субмарин.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що не встановлює жодних часових меж для завершення військових дій проти Ірану. Головною метою операції він назвав запобігання появі ядерної зброї в Ірані. Раніше президент США припускав, що конфлікт може тривати близько чотирьох-п'яти тижнів. Однак аналітики вважають, що цей термін може змінитися залежно від політичної ситуації всередині Сполучених Штатів.

