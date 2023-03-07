Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва зміцнився на 15 копійок – до 39,10 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні залишився на рівні попереднього дня – 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,50 грн за дол., євро - 40,55 грн за євро.

Відео дня

Ситуація з курсом під час війни

Після російського вторгнення в Україну, практично відразу НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, а вже липні 2022 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25%. Курс був встановлений на позначці 36,57 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що готівковий курс долара в Україні у період з 6 до 10 березня в банках перебуватиме в межах коридору від 38,30 гривні до 39,80 грн/дол., а по євро - від 40,00 до 42,00 грн/євро.

За прогнозом експерта, до обмінниках фінкомпаній цінники по долару і євро будуть в більш вузьких межах: долар - від 38,40 до 39,60 грн/дол., євро - від 40,10 до 41,70 грн/євро.

Аналітик Олексій Кущ вважає, що курс долара в Україні в березні буде знаходитися в межах коридору від 38 до 44 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: