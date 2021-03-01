Гривня цього тижня незначно ослабне стосовно долара.

Українська гривня поточного тижня незначно подешевшає стосовно долара - до рівня близько 28,10 гривні/долар на міжбанківському та 28,00/28,20 гривні/долар на готівковому валютному ринку, вважає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

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Як йдеться в коментарі експерта, переданому УНІАН, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,10-0,40%, А спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,70%.

"Якщо говорити про динаміку за весь лютий, курс долара, встановлений НБУ, знизився на 0,9%, а євро виріс на 0,1%. Це сталося на тлі зростання валютної пари євро / долар на світовому ринку на 1,1%", - констатував експерт, додавши, що в березні не очікує значної зміни курсів іноземних валют до гривні.

"Долар США буде торгуватися в діапазоні 27,40 – 28,50 гривні, європейська валюта - в діапазоні 33,50 - 34,80 гривні", - резюмував Іосуб.

Що цьому передувало

Національний банк України на понеділок, 1 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,95 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький