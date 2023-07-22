Курс євро сьогодні становить 41,55 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" сьогодні, 22 липня, залишився на рівні попереднього показника – 37,15 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові також не змінився і складає 41,55 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 42,19 грн.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,55 грн/дол., євро - 40,55 грн/євро.

Курси валют

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 22 липня, послабився на 2 копійки – до 37,35 грн/долар. Щодо євро курс послабився на 5 копійок і становить 41,75 грн/євро.

Національний банк України працює над подальшою валютною лібералізацію та послабленням обмежень, що допоможе створити нормальні умови для бізнесу. Так, регулятор розглядає можливість дозволити іноземним акціонерам повертати дивіденди за 2023 рік в рамках заходів із залучення інвестицій до постраждалої від війни економіки. Ранні кроки до пом’якшення валютних обмежень також можуть включати збільшення кількості іноземної валюти, яку приватні особи можуть купувати за гривню.

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