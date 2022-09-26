Показник впав нижче позначки в 2000 пунктів.

На тлі оголошених фейкових референдумів в Україні та мобілізації в Росії обвалився індекс Московської біржі. Вперше з 24 лютого цей показник впав нижче позначки в 2000 пунктів.

Про це пише російське видання Коммерсантъ.

Так, в ході ранкових торгів у понеділок, 26 вересня, індекс Мосбіржі впав на 4,69%, до 1991,82. Індекс РТС впав на 5,8% і склав 1075,55 пункту.

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Найсильніше падіння відбилося на наступних компаніях:

VK (-7,05%, до 390,2 руб.);

Полюс (-6,73%, до 5937,5 руб.);

Яндекс (-5,74%, до 1689 руб.);

ЛУКОЙЛ (-4,34%, до 3777 руб.);

Норнікель (-3,27%, до 13 686 руб.).

Референдум в "ЛДНР" - що відомо

Російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

У зв'язку із низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій" у супроводі озброєних окупантів збирають підписи місцевих жителів безпосередньо в місцях їх проживання.

Міжнародне товариство засудило наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і ЄС заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій території України.

Президент США Джо Байден також пообіцяв ввести серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

24 вересня в МЗС України заявили, що Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через псевдореферендуми.

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