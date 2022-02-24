Поки банківські відділення працюватимуть безперебійно.

Національний банк України у зв'язку з введенням воєнного стану розповів, як працюватиме банківська система.

Банки працюватимуть у безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю населення. Також забезпечується доступ до сейфових ящиків, обмежень на безготівкові розрахунки поки немає, а банки підкріплюються готівкою.

Відповідна постанова також передбачає введення тимчасових обмежень з 24 лютого 2022 року, зокрема призупинення роботи валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

НБУ постановив обмежити зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі 100 тис.грн на день (не рахуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку без нарахування та зняття комісій.

Також регулятор заборонив видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку.

Крім того, введено мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ).

Також НБУ зупинив здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів держави, яка вчинила збройну агресію проти України.

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