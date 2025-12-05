Народний обранець, у якого 5 квартир та будинок, вважає, що підвищення виплат цілком аргументоване.

Народний депутат, ексчлен забороненої ОПЗЖ Анатолій Бурміч прокоментував підвищення Верховною Радою виплат нардепам на 120 тисяч гривень і нарвався на хвилю критики.

В етері Новини Live Бурміч заявив, що "повинен бути незалежним" і "не має ходити у рваних штанах".

Народний обранець назвав розмови навколо підвищення виплат нардепам "популізмом" і зауважив, що зарплати депутатам підняли на 3 тисячі гривень, а всі інші кошти — це "утримання".

"Депутата хочуть зробити винуватим, бідним, попрошайкою: таким легко дуже керувати. Депутат повинен бути незалежним, а для того, щоб він був незалежним, він не повинен ходити у рваних штанах і бігати попрошайкою... Зарплату нам підняли на 3 тисячі: оклад був 30 тисяч, зробили 33 тисячі. З усіма надбавками у мене 50 тисяч зарплата, все інше — то утримання", — зазначив політик.

Він пояснив, що кошти на утримання передбачені на зарплату помічникам, а також супутні витрати, зокрема відрядження. Сам Бурміч розкрив, що його помічники отримують 42 та 50 тисяч гривень відповідно. Крім того, нардеп має власного водія.

"До цієї постанови на утримання депутата виділялося 63 тисячі, але цього катастрофічно не хватає, тому що оці всі витрати йдуть із цих грошей. Або хочеш — із цих 50 тисяч зарплати плати, тоді ходи із торбою знайти десь кусок хліба собі", — пояснив Бурміч.

Нардеп бідкається, що "шикують" тільки залежні депутати, що живуть на "спонсорські кошти". Бурміч каже:

"Сказати, що депутати дуже шикують? Так, є такі, що шикують, то живуть на спонсорські гроші, тоді це не незалежний депутат, а залежний, це лобіст. А депутати, я вважаю, повинні бути незалежними, так як у всіх європейських чи інших країнах. Він живе і може показати, що у нього достатньо заробітної плати утримати водія, не на "Запорожці" їздить, а на нормальній машині, тому що це обличчя. Він зустрічається з міжнародними організаціями, представниками, колегами".

До слова, у декларації, датованої березнем 2024 року, Бурміч вказав, що у власності з дружиною має житловий будинок площею 735 кв. м, а також квартири — площа 132 кв. м, 92 кв. м, 118 кв. м, 98,5 кв. м та апартаменти — 61,3 кв. м, вартістю 1,7 млн грн.

Підвищення виплат народним депутатам

Як повідомляв УНІАН, у 2026 році компенсації витрат народних депутатів, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, зростуть з однієї до трьох місячних зарплат народних обранців. Відповідна норма міститься у висновках бюджетного комітету до проєкту бюджету на 2026 рік, який було схвалено Верховною Радою 3 грудня.

Разом з тим депутати зупинили на 2026 рік дію частини четвертої статті 32 закону "Про статус народного депутата", яка врегульовує питання зазначених виплат.

