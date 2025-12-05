Служби цивільної оборони попереджають про "критичну фазу" шторму.

У Греції вирує шторм "Байрон", який спричинив масштабні руйнування на Егейському узбережжі Греції. Як повідомляє грецький телеканал ERT News, ураганний вітер і дощ стали причиною повеней у кількох регіонах Греції. Усього за кілька годин численні вулиці в Афінах, на півострові Пелопоннес і на Криті опинилися під водою; у деяких районах рух практично зупинився.

За даними влади, нинішня сувора погода - одна з найінтенсивніших за останні роки. Служби цивільної оборони попереджають про "критичну фазу" шторму. Метеорологічна служба повідомляє, що в Егейському морі дме поривчастий вітер силою 9 балів (до 88 кілометрів на годину).

У дев'яти з 13 регіонів Греції закрито школи, уряд рекомендував усім, хто може, працювати з дому.

Повідомляється про десятки викликів у зв'язку із затопленими будівлями та уламками. У деяких районах вулиці перетворилися на бурхливі потоки, що змивають автомобілі. Шосе зі сходу на захід, що з'єднує Афіни із західним грецьким портом Патри, довелося тимчасово закрити. Повені також було зафіксовано в районі Спарта на півострові Пелопоннес.

Погодні катастрофи у світі

Раніше УНІАН розповідав, що Шрі-Ланка переживає найбільше і найскладніше природне ли хо у своїй історії - кількість загиблих від циклону Дітва сягнула 355 осіб.

Повені та зсуви ґрунту охопили більше половини з 25 адміністративних округів, у більш ніж 20 з них довелося проводити масові евакуації.

