У гірських регіонах країни зруйнована туристична інфраструктура.

Наприкінці листопада 2025 року Шрі-Ланку накрив найпотужніший в історії країни циклон Дітва, який забрав життя майже 500 осіб і занурив під воду цілі міста.

Крім того, руйнівна стихія зірвала туристичний сезон на цьому острові в Південній Азії, пік якого зазвичай припадає на період із листопада до січня.

Жителі Шрі-Ланки підраховують збитки через зрив туристичного сезону

Як розповів Reuters Аніл Кумара, власник невеликого гостьового дому в гірській місцевості Шрі-Ланки, відомій своїми чайними плантаціями, історичними місцями і мальовничими селищами, ураган змусив його сім'ю евакуюватися в центр допомоги. Тепер він не знає, коли зможе відновити свій бізнес.

Раніше його пошкоджений будинок приносив йому понад 30 доларів за ніч, чого вистачало на утримання сім'ї, але тепер 37-річний чоловік був змушений скасувати всі бронювання на грудень і січень.

"До мене все ще надходять запити, але ми не можемо їх прийняти. Не знаю, коли ми зможемо все відновити і повернутися до нормального життя", – розповів Кумара.

Його історія – далеко не єдина. Пожвавлення туризму допомогло Шрі-Ланці оговтатися від виснажливої економічної кризи 2022 року, проте збитки від циклону Дітва торкнулися майже 10% 22-мільйонного населення Шрі-Ланки, пошкодивши або зруйнувавши тисячі будинків, а також дороги, лінії електропередач і телекомунікаційні мережі.

Великі готелі зберігають оптимізм

Тим часом, Асоціація готелів Шрі-Ланки сподівається на швидке відновлення, оскільки кількість скасувань бронювань залишається низькою – лише близько 1%, заявив президент організації Асока Хеттігода.

"Готелі по всьому острову продовжують працювати", – повідомив він агентству Reuters, додавши, що навіть у Канді та Нувара-Елії (одні з найпостраждаліших районів – ред.) туристи почуваються в безпеці й насолоджуються своїм перебуванням, хоча доступ туди, як і раніше, утруднений через заблоковані дороги.

До середини листопада 2025 року кількість прибуттів туристів перевищила 2 мільйони, і уряд сподівається досягти 2,6 мільйона до кінця року, що є найвищим показником із часів пандемії COVID-19. Цьому сприяють туристи з Індії, Росії, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Як ураган на Шрі-Ланці торкнувся туристів

Місцева влада забезпечила перевезення застряглих у країні туристів, скасувала збори за прострочені візи і дозволила вільно переносити рейси.

Туристична галузь також виступила за розширення програми безвізового режиму і запустила кампанії в соціальних мережах, щоб заспокоїти мандрівників.

Тим часом гіди скоригували маршрути, щоб уникнути найбільш постраждалих районів.

Зі свого боку туристи, незважаючи ні на що, намагаються використати свій час на Шрі-Ланці на повну.

"Ми сподіваємося, що погода покращиться, і ми зможемо насолодитися пляжем. Шрі-Ланка – це справжня пригода. Ніколи не знаєш, що станеться далі", – поділилася враженнями 71-річна туристка з Австралії Естель Берджесс, яка приїхала на острів близько тижня тому і планує залишитися там ще на шість днів.

Руйнівні повені в Азії восени 2025 року

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2025 року на Південно-Східну Азію обрушилися масштабні тропічні шторми, через що постраждали понад 4 мільйони людей, включно з 600 загиблими.

Крім Шрі-Ланки також від стихії серйозно постраждали такі популярні туристичні країни, як Індонезія, Малайзія і Таїланд – влада останнього охарактеризувала повені через нещодавній шторм як такі, що трапляються "раз на 300 років".

